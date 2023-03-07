Министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаке со стороны Израиля возле территории международного аэропорта Алеппо.

По данным оборонного министерства, удар по международному аэропорту был нанесен 7 марта в 02:07 со стороны Средиземного моря к западу от Латакии

«В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя», — говорится в заявлении ведомства.