Попытка американцев сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны. С таким заявлением выступила сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, пишет ТАСС.

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие военные действия», — говорилось в заявлении представительницы Северной Кореи.

По ее словам, порядок действий военных Пхеньяна в подобных ситуациях был изложен.