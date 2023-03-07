Российская нефть продолжает попадать на мировой рынок, но логистика стала сложнее и дороже, так как суда вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы доставить сырье и нефтепродукты в страны, которые не ввели санкции. Об этом на ежегодной конференции по энергетике CERAWeek заявил глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт, передает Reuters.

Это сделало рынок нефти более уязвимым в случае неожиданных перебоев с поставками, добавил Вирт.

По словам главы Chevron, мировой рынок природного газа также потерпел структурные изменения после начала боевых действий на Украине, и они носят более долгосрочный характер. Вирт напомнил о взрывах на трубопроводах системы «Северный поток». Источники Reuters ранее сообщали, что в ближайшее время Россия не планирует ремонтировать их, но газопроводы могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем.