На каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек. Об этом сообщает CNN.

Чиновник НАТО на условиях анонимности заявил, что соотношение пять к одному — это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Несмотря на благоприятное соотношение, он заявил, что Украина несет значительные потери при обороне города.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят России большие потери, когда Москва пытается взять Бахмут.