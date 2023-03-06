Бахмут является ныне самой горячей точкой фронта, однако в настоящее время город не находится в окружении. Об этом заявил секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона «Единые новости» в понедельник, 6 марта.

«На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на Ставке постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов», — рассказал он.