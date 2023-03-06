Продолжающиеся военные провокации армянской стороны, в том числе инцидент, произошедший 5 марта, еще раз доказывают, что эта страна не заинтересована в достижении прочного мира в регионе и построении отношений с Азербайджаном на основе взаимного уважения.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Эйоркор Ботчвей.

Дж.Байрамов проинформировал своего коллегу из Ганы, которая является одним из нынешних непостоянных членов Совета Безопасности ООН, о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, а также о текущей ситуации в области безопасности в регионе.