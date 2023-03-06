6 марта при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) была проведена первая акция по посадке деревьев весеннего сезона 2023 года.

Во время акции по посадке деревьев в парке «Гянджлик“, расположенном в Хатаинском районе Баку, был заложен сад из деревьев сакуры, подаренных Азербайджану Японией. Цветение сакуры станет символом развития дружбы и солидарности Азербайджана и Японии, сообщает «Азертадж».

Также в рамках акции с участием волонтеров в парке были посажены новые сосны.