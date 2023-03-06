Глава правительства Великобритании Риши Сунак готовится объявить об увеличении оборонного бюджета королевства на £5 млрд ($6 млрд по текущему курсу). Как сообщила в понедельник газета Daily Mail, он может выступить с этим заявлением на выходных в ходе визита в США, где Сунак планирует встретиться с с главой Белого дома Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.

По данным британских СМИ, ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес запросил у Минфина дополнительные $10-11 млрд в связи с ростом инфляции и значительным падением курса фунта, а также необходимостью восполнения британских арсеналов, боеприпасы и техника из которых передаются Украине. Daily Mail отмечает, что ожидаемое увеличение оборонного бюджета в ситуации, когда британская экономика балансирует на грани рецессии, окажется намного скромнее.

В 2022 году оборонный бюджет страны составил £48 млрд фунтов ($57,6 млрд). В последнее время в Министерстве обороны и парламенте усиливали давление на премьера с тем, чтобы в проект бюджета, который будет представлен 15 марта, были заложены дополнительные суммы для военных. Многократно говорилось о том, что британские запасы ПТРК, средств ПВО и артиллерийских снарядов находятся на критически низкой отметке, и не позволят ВС королевства вести активные боевые действия больше нескольких дней.

Ожидается, что в ходе предстоящей поездки Сунака в США будет обсуждаться продолжение сотрудничества Вашингтона, Лондона и Канберры по линии оборонного партнерства AUKUS. В рамках соглашения об AUKUS Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году. Было отмечено, что совместный проект «установит высочайшие стандарты ядерного нераспространения».