Мы хотели бы видеть мир между Азербайджаном и Арменией.

C данным заявлением выступил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман в ходе посещения в Гяндже территории, разрушенной в результате вражеской ракетной атаки во время Отечественной войны.

Посол выразил глубокое сожаление по поводу того, что произошло на территории, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

«Судя по тому, что мы видим здесь, война была страшной. Ни в чем не повинные гражданские лица не должны погибать от обстрелов в своих собственных домах. Они невинные жертвы войны. К сожалению, мир между двумя государствами до сих пор не восстановлен. Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был мир, чтобы больше никогда не гибли невинные люди», — приводит «Репорт» слова дипломата.