«Специальным решением УЕФА турецкие болельщики не будут присутствовать на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года между сборными Армении и Турции», сообщается на официальном сайте Федерации футбола.
Матч состоится 25 марта в Ереване.
«Специальным решением УЕФА турецкие болельщики не будут присутствовать на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года между сборными Армении и Турции», сообщается на официальном сайте Федерации футбола.
Матч состоится 25 марта в Ереване.
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