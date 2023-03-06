РФ воздерживается от закупки иранских баллистических ракет из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS. Об этом пишет газета FT, ссылаясь на оценку стран НАТО.

При этом официальные лица, с которыми поговорило издание, признают, что Москва еще может изменить свою позицию и закупить иранские ракеты, поскольку усиливается нехватка ее собственных высокоточных боеприпасов, а внутреннее производство падает.

«Русские в отчаянном положении. Им нужны ракеты», — сказал один европейский чиновник.

Также и Пентагон заявил, что Россия заинтересована в «потенциале баллистических ракет» Ирана.

Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на баллистические ракеты, но, по словам западных официальных лиц и аналитиков, эти переговоры зашли в тупик, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Иранские баллистические ракеты «Фатех-313» и «Зульфикар» имеют дальность действия 500 и 700 км соответственно.