Кандидатура главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу от оппозиции принята на президентские выборы, намеченные в мае.
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Кандидатура главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу от оппозиции принята на президентские выборы, намеченные в мае.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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