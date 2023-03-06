Власти Ирана имеют право наказывать женщин, которые не соблюдают правила ношения головного убора — хиджаба. С таким заявлением выступил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

«Публичное снятие головного убора противоречит ценностям государственной системы [Ирана], и те, кто совершает подобные действия, будут наказаны, — цитирует его агентство IRNA. — Отказ от ношения хиджаба является нарушением принципов шариата и законодательных норм».

Мохсени-Эджеи также подчеркнул, что считает снятие платка поступком, который «нарушает общественный порядок и наносит вред нравственности». Власти Ирана, отметил он, сделают все возможное и задействуют институты судебной и исполнительной власти, чтобы пресечь подобные действия со стороны гражданок исламской республики.