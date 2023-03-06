Грузовое судно РФ Sparta IV, которое находится под санкциями США, пересекло Босфор и зашло в Черное море, направляясь из Сирии в порт Новороссийск. Об этом сообщает Naval News.

Как отмечает группа Bosphorus Observer и эксперт по обороне Йорук Ишик, Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов.

Сообщается, что российский контейнеровоз Sparta IV привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, а потом вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Корабль шел через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ, и пресек пролив в темное время суток. До входа в Босфор 1 марта 2023 года судно шло в сопровождении ракетного корвета ВМФ РФ Стерегущий.