В импортированном в Азербайджан из Ирана перце обнаружен вирус, сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В результате лабораторных исследований образцов перца, взятых из 7 425 кг продукции, принадлежащей ООО Ballı Store, и 6 010 кг, принадлежащих ООО Amotrade, был выявлен карантинный вредный организм — вирус бурой морщинистости плодов (ToBRFV).

По факту приняты решения об отказе в выдаче сертификата продбезопасности и об изъятии продукции с таможенной территории или ее уничтожении.

Продукция была уничтожена на полигоне Гызылдаг в Гарадагском районе.