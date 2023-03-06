В Азербайджан из Боснии и Герцеговины и Южно-Африканской Республики будут поставлены крысы-саперы. Об этом сообщил Trend информированный источник в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По словам собеседника, поставка крыс-саперов будет осуществляться в рамках Программы развития ООН.

Отметим, что ЕС в рамках проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства Азербайджана по разминированию по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев» выделил помощь в размере 4,25 миллиона евро для очистки от мин освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.