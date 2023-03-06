Болгария за два года поставила Украине вооружения на сумму более миллиарда долларов через третьи страны. Об этом сообщается в расследовании портала EURActiv.

Отмечается, что «косвенная» продажа оружия и боеприпасов Украине была еще до войны, вопреки официальной позиции болгарских властей.

По словам бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова, болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы. Он заявил, что поставки болгарских вооружений Киеву финансируются в основном Великобританией, Польшей и США.

Болгарская оружейная промышленность в 2022 году отметила рекордные продажи продукции за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправлялось в Украину.

Сообщается, что крупнейшие государственные заводы по производству вооружений отчитались о 100% росте продаж, а стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией с февраля 2022 года, оценивается в €1,1-1,3 млрд. При этом в министерстве экономики и промышленности страны утверждают, что с 24 февраля 2022 года по январь 2023-го «на рассмотрение комиссии по экспортному контролю не поступало заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и государственными учреждениями, соответственно экспортные разрешения на этот период не выдавались».