Как удалось узнать корреспондентам немецкой BILD из источников в украинском правительстве, ещё несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал настаивать на выводе войск из Бахмута, где ведутся ожесточённые бои. С его точки зрения, в военном смысле этот город не имеет стратегического значения.

Политическое же руководство страны в лице президента Украины Владимира Зеленского при этом, напротив, настаивало на том, чтобы ВСУ продолжали сражаться за Бахмут даже с учётом больших потерь среди личного состава. Это привело к разногласиям между главнокомандующим и президентом.

Впрочем, причина противостояния, согласно анализу BILD, заключается ещё и в том, что, благодаря своему убедительному командованию, Залужный приобретает всё большую популярность у населения: в народе ему даже прочат президентское кресло. Несмотря на то, что главнокомандующий никогда не заявлял, что хочет баллотироваться в президенты, нынешний глава страны может воспринимать его как своего конкурента.

Между тем, позицию Залужного по поводу Бахмута разделяют не только многие из солдат, которые сражаются за город, но и военные аналитики.

«Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город до сих пор удерживается.<…> Вопросы, которые мальчики в Бахмуте задают себе: «какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?»», — сказал украинский военный эксперт, пожелавший остаться неизвестным.

С ним согласен и другой военный аналитик из Украины: «Вначале Бахмут был ловушкой для русских, теперь он стал ловушкой для нас. Мы убиваем их (россиян) в соотношении 1:7— это единственная военная причина держать Бахмут. Но [украинские] войска должны были быть выведены три недели назад, когда русские взяли Красную Гору», — сказал он BILD на условиях анонимности.