Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси обсудили по телефону инфраструктурные проекты и динамику отношений двух государств, сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», — говорится в заявлении российской стороны.

Стороны условились о поддержании дальнейших контактов.