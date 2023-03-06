Пилоты 69-й эскадрильи ВВС Израиля, известной как «Молоты», присоединились к протестам против судебной реформы. Об этом сообщает издание Haaretz.

С 6 марта летчики не будут приходить на тренировки и будут являться лишь для выполнения «оперативных задач». 69-я эскадрилья ВВС является одним из передовых подразделений, эксплуатирующим усовершенствованные самолеты F-15 Thunderbird, которые служат армейской ударной силой дальнего действия. В 2007 году эскадрилья и ее резервисты участвовали в атаке на ядерный реактор в Сирии.

К протестам в знак солидарности присоединились около 300 артиллеристов. Около 150 резервистов, занимающихся предотвращением киберугроз, заявили, что приостановят работу, если судебная реформа будет продвинута.