В Офисе президента Украины назвали главу МИД Венгрии Петера Сийярто «адвокатом дьявола» за призывы к переговорам с Россией.

«Быть адвокатом дьявола иногда выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Сийярто говорит, что «цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей и прекратить огонь», он призывает к капитуляции Украины и выступает за геноцид. Стоит изучить историю внимательнее», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT заявил, что «первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше».