Президент Франции Эмманюэль Макрон поехал в тур по африканским странам, однако поскандалил с президентом Конго Феликсом Чисекеди.

Лидер страны Феликс Чисекеди напомнил Макрону о причастности Франции к геноциду в 1994 году, спросив, как Париж поможет восстановить безопасность в Конго.

И тут прямо на совместной пресс-конференции французский лидер устроил словесную перепалку. Макрон открестился от ответственности, свалив заботу о безопасности на местные власти, попутно обвинив их в допущении беспорядков.

«После 1994 и это, уж простите, не вина Франции, я скажу жёстко, вы не смогли создать суверенитет в вашей стране. Ни государственный, ни военный. Это реальность. Не надо искать виноватых на стороне. Такая ситуация привела к ужасным последствиям. тысячам жертв во 2-ой войне. Я отвергаю ответственность, которую можно приписать Франции. Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя Франция не обязана делать вам «хорошо», это ваша задача. Устанавливать закон и порядок. Судить преступников. А ведь они ещё иногда здесь, на ответственных постах. Как вы можете рассчитывать на доверие, пока правосудие не осуществлено? Так что, нечего обвинять Францию в том, что зависит от вас.», — сказал Макрон.