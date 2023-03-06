Пользователи мессенджера WhatsApp смогут заглушать звонки от неизвестных номеров. О разработке новой функции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволит заглушать звонки от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

«Новая функция поможет пользователям значительно сократить количество поступающих спам-звонков», — отмечается в обзоре WABetaInfo. Сейчас опция находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.