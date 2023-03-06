Депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии, пишут местные СМИ.

Данный законопроект выработан «Силой народа» и первые же слушания 2 марта уже привели к физическому противостоянию с оппозицией и ее сторонниками, которая называет закон «российским».

У парламента Грузии 6 марта несколько сот человек протестует против законопроекта.

ЕС и США призывают Грузию отказаться от рассмотрения законопроекта, а президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.