В Азербайджане есть дефицит воды, и он будет постепенно увеличиваться.

об этом сказала вице-президент НАНА Ирада Гусейнова на 8-м заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья.

Вице-президент подчеркнул, что нехватка воды негативно сказывается на защите биоразнообразия:

«Каждый год усиливающееся опустынивание вызывает большую озабоченность. Для этого принимаются соответствующие меры. Соответствующие учреждения должны объединить усилия в борьбе с нехваткой воды и работать над защитой биоразнообразия природы Азербайджана».