В Азербайджане есть дефицит воды, и он будет постепенно увеличиваться.
об этом сказала вице-президент НАНА Ирада Гусейнова на 8-м заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья.
Вице-президент подчеркнул, что нехватка воды негативно сказывается на защите биоразнообразия:
«Каждый год усиливающееся опустынивание вызывает большую озабоченность. Для этого принимаются соответствующие меры. Соответствующие учреждения должны объединить усилия в борьбе с нехваткой воды и работать над защитой биоразнообразия природы Азербайджана».
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