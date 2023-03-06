Пилоты российской авиабазы, расчеты зенитных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Армении выполнили учебные задачи по охране воздушного пространства.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«В ходе учебных занятий были отработаны действия по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства. Военнослужащие подразделений ПВО отработали действия при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Учебно-тренировочные полеты дежурных смен выполнялись на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

Особое внимание во время тренировок было уделено прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации соединения ЮВО.