Военное командование Украины, вероятно, приняло решение об ограниченном тактическом отводе войск на самом горячем участке фронта в Бахмуте из-за разрушения местного железнодорожного моста, который пролегает через реку на северо-востоке города (об этом свидетельствуют недавние геолокационные кадры).

При этом говорить, что ВСУ решили окончательно покинуть Бахмут пока что рано, считают в американском Институте изучения войны ISW.

Аналитики констатируют, что по состоянию на 5 марта силы ЧВК «Вагнер» продвинулись в северо-восточной части Бахмута в районе железнодорожной станции Ступки.

«Украинский военнослужащий сообщил, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутку в центральной части Бахмута, а российские блогеры утверждали, что «Вагнер» оттеснил украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока непонятно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка», – говорится в отчете.

В ISW подчеркивают, что до этого момента ВСУ выбрали правильную тактическую стратегию об обороне города, ведь таким образом украинские силы продолжают уничтожать российскую живую силу и технику тогда, как сами не несут чрезмерных потерь.

В Институте войны считают, что даже при решении об окончательном выводе войск из Бахмута, ВСУ вряд ли выйдут из города сразу: они будут использовать тактику истощения против российских сил, максимально затягивая вывод войск городскими боями. Это, скорее всего, в достаточной мере проредит российские силы, как это произошло после отхода украинских войск с линии Северодонецк-Лисичанск. Тогда российские военные были уже не в состоянии вести какие-либо наступательные операции в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года из-за потерь в личном составе войск.

«Российские войска вряд ли быстро получат значительные территориальные успехи при ведении войны в городе, которая обычно выгодна для тех, кто обороняется, и может позволить украинским войскам нанести значительные потери наступающим российским подразделениям, даже если украинские войска будут активно отступать», — отмечают там.

Также в ISW говорят, что городские условия Бахмута и особенности местной территории могут сыграть на руку украинским силам, если им удастся закрепиться на линии северо-западной окраины города (возле поселка Хромовое до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка).