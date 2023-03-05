Президент США Джо Байден в ходе недавнего визита в Польшу оказал давление на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению РФ в войне в Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации ее источника, подобное действие Байдена оставило у его прибалтийских коллег сомнения касательно того, считает ли Вашингтон поражение России в конфликте в Украине реалистичной целью.

Кроме того, близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения из-за того, что все чаще начинают звучать идеи в западных столицах о том, что Украина на каком-то этапе должна подготовиться к переговорам с Россией.

Страны Балтии все чаще прибегают к антироссийской риторике, призывая исключить Россию из разных международных организаций, а также выступают за ужесточение санкций против России.

Так, например, Литва заявила, что бойкотирует сессию Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоялась в конце февраля в Вене, из-за того, что к участию в ней допущены российские представители. Вильнюс также призвал страны Балтии, северные государства и Польшу занять общую позицию по участию в сессии ПА ОБСЕ, если на нее будут допущены представители РФ, но единого решения принято не было.

Кроме того, Польша и страны Балтии пытались ввести ограничения в отношении ядерного сектора в рамках 10-го пакета санкций ЕС против РФ, однако их попытка тогда провалилась из-за позиции Венгрии.