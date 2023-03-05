Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России.

С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в воскресенье на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом», — считает глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев.

«Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа», — пояснила глава Еврокомиссии.