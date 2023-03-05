Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Об этом сообщил в воскресенье греческий информационный портал левых сил 902.gr.

По его данным, выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию, где в ближайший период пройдут крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe. Все это, как отмечает издание, втягивает Грецию в опасные планы США в регионе.

200-метровый грузовой корабль пришвартовался в воскресенье утром и начал разгрузку военного снаряжения. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отбудет в середине следующей недели. Американское грузовое судно является ведущим звеном в цепочке снабжения натовских войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа. Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданского персонала американской армии прибыли в Александруполис для нужд перевозки военной техники, которую выгружает Liberty Pride, отмечает портал.

В свою очередь информационный портал in.gr отметил, что в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются огромные транспортные корабли для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией. «Порт будет заполнен ударными вертолетами, танками, орудиями, ракетами, системами залпового огня, всем, что может предложить самая современная военная промышленность», — говорится в сообщении.