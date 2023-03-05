Полиция прибыла в резиденцию бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана в городе Лахор (провинция Пенджаб) с целью ареста политика, сообщает газета Dawn.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Исламабада вместе с коллегами из провинции Пенджаб подъехали к резиденции экс-премьера, чтобы «взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях». Отмечается, что пока полиция ожидает политика снаружи.

28 февраля издание информировало о том, что окружной суд пакистанской столицы выдал ордер на арест Имрана Хана по делу о продаже подарков от иностранных лидеров. По информации газеты, из-за постоянных неявок экс-премьера на заседания ему не могли предъявить обвинение. Новое слушание состоится 7 марта.