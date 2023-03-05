Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана прокомментировала очередную военную провокацию, совершенную армянской стороной на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

В обнародованной Аппаратом омбудсмена информации говорится, что утром 5 марта армянская сторона предприняла попытку перебросить по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу оружие и боеприпасы, в том числе мины, а также личный состав, на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации:

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— При остановке и проверке подразделениями азербайджанской армии транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки, в результате обстрела с противоположной стороны среди военнослужащих азербайджанской армии есть убитые и раненые.

Решительно осуждаем такие провокационные действия Армении, которые противоречат положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и приводят к грубым нарушениям таких фундаментальных прав людей, как право на жизнь, охрану здоровья, а также к возникновению новых очагов конфликтов в регионе, прекращению переговоров, направленных на обеспечение прочного мира, и требуем от противоположной стороны уважать признанную мировым сообществом территориальную целостность Азербайджана.