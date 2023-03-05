Военные корпорации США не позволят кому-либо из американских президентов в ближайшее время завершить конфликт на Украине. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил «РИА Новости» депутат Государственной думы (ГД) от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик отметил, что США готовились к конфликту на Украине последние 10 лет и потому им выгодно, чтобы эскалация продолжалась. В связи с этим быстрое разрешение ситуации сейчас невозможно.

«Поэтому заявление (бывшего президента США Дональда) Трампа о прекращении конфликта в течение суток расцениваю не более как популизм», — сказал Белик.

Депутат добавил, что в настоящее время вопросы внешней политики решает не президент США, а лоббисты. Они же готовы «до крови биться за свои финансовые интересы».

Ранее, 4 марта, Трамп заявил, что может быстро завершить конфликт на Украине, если будет избран президентом США в 2024 году. По словам Трампа, он способен сделать это не более чем за один день. Он также выступил против выделения Украине многомиллиардной помощи, предложив Европе увеличить затраты на вооружение НАТО.

Ранее, 20 февраля, Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 22 февраля сказал, что намерение Дональда Трампа наладить диалог Москвы и Киева является предвыборным пиар-ходом. По словам эксперта, даже «магия Трампа» вряд ли способна качественным образом изменить ситуацию в случае с украинским кризисом.