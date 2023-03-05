Американские власти во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли ФРГ в украинском конфликте. Об этом 5 марта заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, сообщают «Известия».

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — написал сенатор в Telegram-канале.

Таким образом, по мнению Климова, США решат проблему ключевой роли ФРГ в Евросоюзе, а затем займутся Францией.

«Если же Шольц рискнет «соскочить», то десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов <…> не позволят, а если что, найдут ему замену», — указал Климов.

Встреча Шольца с президентом США Джо Байденом состоялась 3 марта. Ситуация на Украине стала ключевой темой переговоров.

В свою очередь Байден отметил усилия Германии в части помощи Киеву, а также оказания давления на Россию, в том числе в вопросе отказа от ее энергоносителей.

Кроме того, Байден и Шольц пообещали вводить санкции против России за спецоперацию «сколько необходимо».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.