При этом представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что решение о том, будут ли они присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается

Принц Гарри, занимающий пятую строчку в очереди британского престолонаследия, и его жена Меган Маркл получили приглашения на коронацию Карла III. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По его данным, Гарри «недавно получил электронное письмо из офиса Его Величества относительно коронации». При этом представитель заявил, что решение о том, будут ли герцог и герцогиня Сассекские присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается.

Ранее газета The Sun писала, что присутствие младшего сына Карла III Гарри во время коронации не будет обязательным, так как братьям и детям короля больше не надо будет присягать на верность монарху, преклоняя колени. Этот элемент церемониала будет сохранен лишь для принца Уэльского Уильяма, который является наследником престола.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента с сервисом потокового аудио Spotify и Netflix.