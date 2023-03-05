Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5) в Катаре, где наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Пятая Конференция ООН по наименее развитым странам (LDC5), где наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора, — это возможность ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь», — заявили в МИД.