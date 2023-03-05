Грузовой поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в районе Спрингфилда, штат Огайо, сообщает CNN. Ранее в начале февраля произошла авария с поездом этой же компании.

Инцидент произошел в субботу. По данным телеканала, с рельсов сошли 20 из 212 вагонов. Никто не пострадал, но, по данным CBS News, более полутора тысяч человек остались без света.

Поезд не перевозил токсичных грузов. Тем не менее, местных жителей, находившихся вблизи места аварии, попросили не покидать дома из соображений предосторожности.