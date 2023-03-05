Я был единственным президентом, во время правления которого Россия не захватила ни одну страну, потому что я очень хорошо ладил с Путиным, заявил Дональд Трамп.

«Я сказал: «Владимир, не делай этого. Вы знаете, мы с вами друзья. Не захватывайте никакие страны, потому что тогда Москва очень сильно пострадает». Я говорил ему об этом. При Буше они вторглись в Грузию, так? С Обамой они захватили Крым. С Байденом они пытаются захватить все, и если это произойдет, он даже не поймёт, что это случилось. Я являюсь единственным кандидатом, который может дать это обещание: я предотвращу, и очень легко, Третью мировую войну. Очень легко. И у вас будет Третья мировая война, между прочим. У вас будет Третья мировая война. Если что-то не предпринять, у вас будет Третья мировая война», — заявил он.