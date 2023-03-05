Издание The Guardian сообщает, что площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв км — до минимального значения за все время спутниковых наблюдений, которые длятся 44 года.

В статье отмечается, что уменьшение ледяного пояса южного континента приводит к уязвимости шельфовых ледников. Те тают, что, в свою очередь, вызывает повышение уровня Мирового океана.

Особое опасение вызывает «ледник судного дня» в море Амундсена. Он содержит такое количество воды, что в случае, если он растает, Мировой океан может подняться на полметра.

Ученые предупреждают, что изменения в Антарктиде могут повлиять на глобальный климат и отразиться на прибрежных государствах во всем мире.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде от ледника Брант откололся крупный айсберг размером с Лондон. Это произошло после того, как трещины, появившиеся в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу. Толщина льда айсберга составляет почти 150 метров, а его площадь — более 1,5 тысячи квадратных километров.

Эксперты считают, что он не представляет опасности для стандартного судоходства.