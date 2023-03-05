Украина предлагает создать международный компенсационный механизм возмещения причиненных Россией убытков, который будет базироваться на международном договоре.
Компенсации будут выплачиваться за счет активов подсанкционных россиян, а также за счет суверенных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции United for Justice во Львове.
Он также изложил две основные задачи, стоящие на пути достижения правосудия и справедливости:
создание международного трибунала, который привлечет к ответственности военное и политическое руководство;
создание механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины.
«С первых дней войны мы начали документировать все преступления, разрушения и убытки. Имеем достоверный, прозрачный и качественный инструмент для того, чтобы оценить, сколько Украина будет нуждаться в средствах для восстановления. Уже сейчас понимаем, что эта сумма превысит 700 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что концепция рабочей группы заключается в создании комплексной системы компенсации за убытки, которые причинила Россия.
«Речь идет о возмещении убытков физическим и юридическим лицам, а также непосредственно государству Украина. Предполагается, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре, который Украина разрабатывает вместе со странами-партнерами», — заявил премьер-министр.
Кроме того, Шмыгаль озвучил четыре элемента международного компенсационного механизма:
международный реестр убытков;
компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении убытков, причиненных агрессией РФ на территории Украины;
компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;
механизм выполнения принятых компенсационной комиссией решений.
«Собственным примером демонстрируем важность этого вопроса. Мы уже конфисковали 17 млрд грн у российских банков. Это средства, которые уже есть в бюджете. Они будут направлены на восстановление», — заявил Шмыгаль.
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