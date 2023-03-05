Украина предлагает создать международный компенсационный механизм возмещения причиненных Россией убытков, который будет базироваться на международном договоре.

Компенсации будут выплачиваться за счет активов подсанкционных россиян, а также за счет суверенных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции United for Justice во Львове.

Он также изложил две основные задачи, стоящие на пути достижения правосудия и справедливости:

создание международного трибунала, который привлечет к ответственности военное и политическое руководство;

создание механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины.

«С первых дней войны мы начали документировать все преступления, разрушения и убытки. Имеем достоверный, прозрачный и качественный инструмент для того, чтобы оценить, сколько Украина будет нуждаться в средствах для восстановления. Уже сейчас понимаем, что эта сумма превысит 700 млрд долларов», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что концепция рабочей группы заключается в создании комплексной системы компенсации за убытки, которые причинила Россия.

«Речь идет о возмещении убытков физическим и юридическим лицам, а также непосредственно государству Украина. Предполагается, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре, который Украина разрабатывает вместе со странами-партнерами», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль озвучил четыре элемента международного компенсационного механизма:

международный реестр убытков;

компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении убытков, причиненных агрессией РФ на территории Украины;

компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;

механизм выполнения принятых компенсационной комиссией решений.

«Собственным примером демонстрируем важность этого вопроса. Мы уже конфисковали 17 млрд грн у российских банков. Это средства, которые уже есть в бюджете. Они будут направлены на восстановление», — заявил Шмыгаль.