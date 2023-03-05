В Тегеране и других городах Ирана вспыхнули протесты из-за отравления школьниц неизвестным токсичным веществом, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, пострадавшие девочки жаловались на тошноту, учащенное сердцебиение, головные боли. Всего были отравлены сотни учениц. Иранские официальные лица обвинили в этом «врагов Тегерана».

При этом глава Минздрава страны заявил, что школьницы пострадали от «легкого отравления», а некоторые политики предположили, что они могли стать мишенью радикальных исламистских группировок, выступающих против женского образования. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что следователи обнаружили «подозрительные образцы», которые сейчас изучаются.

В субботу «болезнь» затронула более 30 школ как минимум в 10 из 31 провинции Ирана. Согласно видео, проверенному Reuters, родители пострадавших девочек пришли к зданию министерства образования в Тегеране в субботу, чтобы выразить протест против отравлений. В результате акция превратилась в антиправительственную демонстрацию.