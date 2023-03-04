Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в США после возможного поражения ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах», — сказал он в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

Макгрегор добавил, что Зеленский сбежит из Украины задолго до того, как до него доберутся.

«Он вполне может осесть в США или где-нибудь ещё», — подчеркнул он.