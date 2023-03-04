22:23 Согласно информации МВД, операция против вооруженных лиц проведена на Площади фонтанов, на улице Низами в Сабаильском районе.

В результате оперативно — розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления — Рухлан Исмаилов 2001 года рождения скрывается в доме № 19 по улице Тагиева в Сабаильском районе столицы. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции с применением автоматического оружия. Принятыми мерами он был нейтрализован.

«Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили в министерстве.







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21:58 В Хатаинском районе задержан один из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Сообщается, что один мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции, был уничтожен.

«Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили в министерстве.