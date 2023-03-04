В Донецкой области российские войска занимаются наступательными действиями, но безуспешно. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара», – говорится в сообщении.

В частности, «на бахмутском направлении противник безуспешно пытается оцепить город Бахмут».

«В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области», – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов […] Сумской области и […] Харьковской области», – подчеркнули в ВСУ.