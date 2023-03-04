Военный переворот в Мьянме в начале 2021 года привел к гибели в этой стране более 2,9 тыс. человек, проинформировало в отчете 3 марта 2023 года управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Заслуживающие доверия источники подтвердили гибель не менее 2940 человек и 17 572 ареста военными и их сторонниками после переворота. Почти 80% из 330 населенных пунктов страны пострадали от вооруженных столкновений», – говорится в сообщении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что военные, которые пришли к власти в Мьянме, ведут «политику выжженной земли, пытаясь подавить оппозицию».

«Военные используют так называемый подход «четырех ударов», в том числе посредством неизбирательных авиаударов и артиллерийских обстрелов, разрушений поселений для перемещения гражданского населения и отказа в гуманитарном доступе, чтобы отрезать негосударственные организованные вооруженные группы и другие антивоенные вооруженные элементы от доступа к еде, финансам, разведданным и новобранцам», – объяснили в УВКПЧ.

В управлении отмечают, что среди погибших и раненых в Мьянме есть дети.

«Военные также приняли правила, включая военное положение, направленные против оппозиции, выступающей против переворота, и серьезно ограничивают гражданское пространство, что в значительной степени способствовало переходу Мьянмы к демократии», — сказал Тюрк.

«По всей Мьянме люди постоянно подвергаются нарушениям и преступлениям, включая убийства, насильственные исчезновения, перемещение, пытки, произвольные аресты и сексуальное насилие. Есть разумные основания полагать, что военные и связанные с ними ополченцы по-прежнему несут ответственность за большинство нарушений, некоторые из которых могут представлять собой преступления против человечности и военные преступления», – подчеркнул Тюрк.