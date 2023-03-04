19:27 В Бакинском государственном цирке сообщили, что в цирке имеется защитная граница между сценой и зрителями. Поэтому опасности для зрителей во время инцидента не было. Отмечено также, агрессивная реакция животных была вызвана тем, что во время выступления один из зрителей посветил им в глаза лазером.

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19:19 В Бакинском государственном цирке во время номера с тиграми и львами произошел инцидент.

Хищники внезапно повели себя агрессивно в ходе шоу «DZIVA», чем напугали местную публику. Некоторые зрители в страхе покинули зал, уточняет «Спутник».

Дрессировщикам удалось предотвратить опасность.