19:27 В Бакинском государственном цирке сообщили, что в цирке имеется защитная граница между сценой и зрителями. Поэтому опасности для зрителей во время инцидента не было. Отмечено также, агрессивная реакция животных была вызвана тем, что во время выступления один из зрителей посветил им в глаза лазером.
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19:19 В Бакинском государственном цирке во время номера с тиграми и львами произошел инцидент.
Хищники внезапно повели себя агрессивно в ходе шоу «DZIVA», чем напугали местную публику. Некоторые зрители в страхе покинули зал, уточняет «Спутник».
Дрессировщикам удалось предотвратить опасность.
Зачем нужны, вообще, такие номера?! Пощекотать публике нервы?! Рискуя жизнями своими и людей?! Опасным хищникам не место в цирке. Дети, да и многие взрослые получают инъекции нездоровых эмоций, душевно-психические травмы, потом по ночам им кошмары снятся, потом по психиатрам ходят.
Пора уже эти «игры о смертью» прекратить.