Германия может столкнуться в 2025 году с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт, а к 2030 году возрастет до 30 ГВт. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey.

«Тем самым мы находимся на пути существенного дефицита [электрической энергии]: 30 ГВт соответствуют мощностям 30 крупных тепловых электростанций», — говорится в докладе. «Перебои в снабжении в 2030 году будут возникать в общей сложности почти 100 раз. Самая долгая фаза может длиться примерно 21 час», — говорится в нем.

Газета напомнила, что еще в конце января Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявило о надежном снабжении Германии электроэнергией вплоть до 2031 года. Регулятор производил свои расчеты с учетом мощностей в том числе газовых электростанций, подземных газохранилищ и объектов аварийного электроснабжения. По его оценке, нехватки не должно возникнуть даже в случае выхода ФРГ из угольной энергетики в 2030 году.

Таким образом, доклад McKinsey вступает в противоречие с прогнозом федерального ведомства. В конце февраля газета Bild сообщила, что Минэкономики ФРГ совместно с Министерством строительства, городского развития ФРГ работает над законопроектом, запрещающим установку новых систем газового отопления и отопления на мазуте с 2024 года. В этой связи предполагается установить до 10 млн тепловых насосов. Но они работают на электричестве, а в этой связи расход электроэнергии значительно возрастет.