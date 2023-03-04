Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты «беспокоятся не о народе, а о своей собственности».

Напомним, 3 марта лидер оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер заявила, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий ранее предложили кандидатуру Кылычдароглу, а «Хорошая партия» намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары — Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.

«Они сели, поговорили, разошлись. Мы беспокоимся о жизни, они о собственности. Неважно, что они делают, мы идем своим путем. Мы несколько месяцев назад говорили, что это произойдет», — сказал Эрдоган, сообщает газета Yeni Şafak.