Госсекретарь США во время пребывания в ЦА неприкрыто угрожал государствам региона для стимулирования их отрыва от России и Китая и принятия «доктрины» Вашингтона – за малые деньги и «большие возможности». Каким будет выбор пяти республик?

Госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в ключевых государствах Центральной Азии – Казахстане и Узбекистане. В Астане его принял глава МИД и президент республики Касым-Жомарт Токаев. А вояж в регион начался со встречи министров иностранных дел пяти государств ЦА – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в рамках формата «5+1». Под единицей подразумеваются США.

По информации Госдепа, целью визита Блинкена в регион и участия в министерской встрече является «подтверждение приверженности Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии, а также сотрудничеству с регионом в поиске решений для отражения общих глобальных вызовов».

В формате «5+1», по официальным данным, обсуждены вопросы экономического, энергетического и экологического сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности – между США и пятью республиками Центральной Азии. Но на деле, скорее всего, вышло не вполне так: достаточно ознакомиться с прямой речью Блинкена, чтобы легко вычислить, почему его занесло в Центральную Азию, и чего он от нее добивается.

Так, на пресс-конференциях по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и его коллегами из остальных республик региона Блинкен преувеличенно хвалил Казахстан за реформы, проводимые Токаевым, и при этом неистово ругал Россию, в адрес которой не менее 10 раз прозвучало (с близкими синонимами), что она является «агрессором»; рассказал, что Вашингтон рьяно поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики и ее свободное определение будущего на фоне «полномасштабного вторжения РФ в Украину». Речи эти велись не потому, что грядет нападение РФ на регион: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине воздержались, а Туркменистан и вовсе не участвовал в голосовании. То есть государства ЦА в одной «струе» с США и коллективным Западом не выступили. Это негоже, и им аккуратно надо вправить мозги.

Рассказывать о всех пассажах госсекретаря, связанных с Россией, не стоит – и так понятны, но под американскую раздачу попал и Китай. «КНР ждут серьезные проблемы не только в отношениях с США, но и с другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте», — заявил Блинкен. То есть дал понять, что такая же участь ожидает республики региона, граничащего, кстати, и с Россией, и с Китаем, и поддерживающего с ними тесные экономические отношения, помогающие им, во-первых, в развитии торгово-экономических отношений, во-вторых, в обеспечении безопасности Центральной Азии, граничащей с Афганистаном. Правда, в ответ на гневные речи в адрес России ни одно из государств региона не поклялось на Священном писании, что оно примкнет к антироссийским санкциям. Другое дело – не станет помогать ей их обходить, то есть «левачить».

Разумеется, США прекрасно понимают, что отказаться от торгово-экономических отношений с Россией республики ЦА не могут, но они в состоянии деньгами помочь в отведении от них российской агрессии, «минимизировать ее и создать новые возможности для партнеров». А для этого, сказал Блинкен, «Я объявил о выделении 25 миллионов долларов на экономику Центральной Азии. И сегодня я прошу дополнительно 25 миллионов долларов на помощь, доведя общую сумму до 50 миллионов долларов». Деньги, скажем прямо, смешные, и никакую «российскую агрессию», если таковая планируется, они не отведут, и экономические проблемы региона – не решат.

Но если он будет себя «хорошо вести», то в него потекут американские инвестиции – в первую очередь, в Казахстан, который Блинкен поблагодарил за прием более 200 тыс. россиян, покинувших родину с февраля прошлого года. И, кстати, напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов (по другим данным – 52 млрд за годы независимости). Разумеется, никакого альтруизма Вашингтона в инвестировании проектов в РК – нет, он срывает с них солидный куш.

Но о чем разговаривали Блинкен и Токаев, а позже, в Ташкенте, госсекретарь с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым за закрытыми дверями, и вообще почему Вашингтон после изгнания его военных из Кыргызстана и Узбекистана, вновь обратил пристальный взор в сторону Центральной Азии, можно только догадываться с большой долей достоверности – так сказать, на уровне логики, лежащей на поверхности.

Аспектов здесь множество. Вашингтон не скрывает своего намерения окружить Россию и посильно – Китай, враждебным кольцом, в чем он в значительной степени преуспел. Хорошо бы раз и навсегда использовать для этого Центральную Азию и Южный Кавказ, представляющих для решения соответствующей задачи большую ценность. И особое внимание в этот плане следует уделить Казахстану как стране, граничащей и с Россией, и с Китаем: в случае успеха тут можно убить сразу двух зайцев, водворив хаос на границах РФ и КНР.

Правда, глава казахского МИД открыто заявил, что на данном этапе Астана «не видит и не ощущает рисков или угроз со стороны России», и напомнил, что РК является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ – как и некоторые другие государства, граничащие с Россией, — отношения с которой поддерживаются в рамках вышеуказанных блоков. При этом он традиционно заверил американского гостя в том, что Астана проводит многовекторную внешнюю политику, стремясь сохранить систему сдержек и противовесов для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира.

Но вряд ли это аргумент для Вашингтона: дестабилизацию можно создать и искусственно. Собственно, на это рассчитано намерение США профинансировать влиятельных блогеров в Казахстане с целью формирования «сильных демократических институтов» республики. Сумма гранта для одного участника — от $10 тыс. до $50 тыс. В проекте могут участвовать «организации гражданского общества и независимые СМИ». Интересно, как отреагирует на это Токаев – власти вынесли на общественное обсуждение законопроект «О масс-медиа», разработанный министерством информации республики.

Он содержит понятие, в соответствии с которым к масс-медиа относятся не только традиционные СМИ, но и другие официально зарегистрированные интернет-ресурсы, а также блогеры и открытые группы в соцсетях. Аналогичный закон инициирован и в Кыргызстане, и оба сильно смахивают на российские положения о СМИ. То есть власти получают возможность контроля над тем, что пишут и говорят. А ежели «врут» и подрывают стабильность, такое «СМИ» можно будет легко закрыть в суде.

Далее. Более чем вероятно, что США предприняли в Астане и Ташкенте новую попытку дислоцировать в Центральной Азии своих военных, то есть открыть, как минимум, собственные авиабазы. Для этого прекрасно подходит, к примеру, аэродром в Алма-Ате (разведывательные и военно-транспортные операции Пентагона и НАТО) – он находится довольно близко к Китаю. Сгодятся и другие республики ЦА – ведь прецеденты закрепления авиабазами в регионе у США уже были, а также и попытки это сделать, в том числе, после их бегства из Афганистана, но успехом они не увенчались – стать военным форпостом Вашингтона на границах с Россией и Китаем пока никто не пожелал.

Третье. Да, Блинкен обещает Центральной Азии новые торгово-экономические «возможности», лишь бы государства региона с концами прекратили свои отношения с Россией, или, по крайней мере, сильно испортили с ней отношения. Но как возможно из американского далека компенсировать государствам ЦА разрушение множества мостов, связывающих их с Россией и Китаем, другими традиционными партнерами, если речь идет сугубо об экономике. Куда деваться от закономерных и не криминальных фактов, как то: главные экономические партнеры Казахстана и Узбекистана, почти всех остальных государств ЦА – РФ и КНР. Основные инвесторы региона – они же. Кроме того, Россия принимает наибольшее количество мигрантов из Центральной Азии, содержащих свои семьи на родине и вносящих серьезный вклад в формирование ВВП республик, выходцами из которых они являются.

Приведем всего два конкретных примера из множества других: товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг в прошлом году 10 млрд против 7,5 млрд годом ранее. А Киргизия в 2022-м нарастила свой экспорт в РФ на 80%. Кто-то станет утверждать, что за счет подсанкционных товаров, но отчего же не из-за импортозамещения? США легко ввести вторичные санкции в отношении государств ЦА, но пока они этого не сделают: в самом деле, не отпугивать же столь откровенно регион, находящийся на стыке интересов двух геополитических противников Вашингтона – РФ и КНР, где он, к тому же, рассчитывает добиться обустройства своего форпоста, угла давления и на Москву, и на Пекин, и на Афганистан.

Чем еще можно Вашингтону надавить на Казахстан? Требованием экспорта его сырьевых ресурсов в обход России. Однако в данном вопросе Астана, ищущая альтернативные маршруты поставок углеводородов, вряд ли станет полагаться на США – это ненадежно и, к тому же, контрпродуктивно в контексте взаимоотношений с Россией. Более того, одновременно с вояжем Блинкена в ЦА распространилась информация, в соответствии с которой Казахстан уже в марте начнет строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара — Урал». Она будет проходить из Узбекистана через Казахстан в Россию. Стоимость проекта – около 100 млн долларов США. По пояснению акима Актюбинской области РК Ералы Тугжанова, длина трубопровода составит 162 км, а общая протяжённость газопровода, соединяющего Узбекистан, Казахстан и Россию — 4 тыс. 500 км. Первая из двух ниток газопровода «Газли — Челябинск» была запущена еще в 1963 году, вторая «Газли — Челябинск — Свердловск» — в 1966 году. То есть инфраструктура развита. Обслуживает трубу «Газпром».

Уж не начал ли реализовываться план откровенно ненавистного американцами «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, от которого ранее «открестились» (его инициировал президент Путин) и Астана, и Ташкент – возможно, чтобы слово «союз» не бил в глаза «западным партнерам». А еще у «Газпрома» появились подписанные «дорожные карты» с Узбекистаном и Казахстаном, предусматривающие, в том числе, и реверсные поставки топлива.

Из Вашингтона все это хорошо просматривается. Вашингтон возмущен. Но этот проект выгоден и России, и Китаю, и Казахстану с Узбекистаном. Так что делать американцам? Выкручивать руки «непокорным азиатам?» Ведь прошлый опыт, когда им со скандалом пришлось уходить из Узбекистана и Кыргызстана, где они пытались устроить «цветные революции», чему-то их научил. К примеру, применению в отношении «азиатов» метода кнута и пряника. В рамках того же высосанного из пальца формата «5+1», крайне неустойчивого и сомнительного: пока он никаких «плодов» никому не принес. Но американцы упорствуют – пустили в ход тяжелую артиллерию в лице Блинкена, поскольку набеги на государства ЦА чиновников помельче и их уговоры ничего не дали. И, кстати, выйди одна страна из этой эфемерной «платформы», она разрушится полностью.

Ну, не может и не хочет Центральная Азия рвать отношения с Россией и Китаем. Несколько дистанцироваться от них – почему бы и нет? Только вот предложения других игроков должны быть приемлемыми и выгодными для государств региона, без раздрая с РФ и Поднебесной. Ни разрыв отношений с ними, ни глобальная поддержка Запада в вопросах Украины к «приемлемости» отнести нельзя.

В таком случае – то есть несговорчивости республик Центральной Азии — Вашингтон, скорее всего, прибегнет и в этом регионе, и на Южном Кавказе к испытанному средству – активизирует все возможные угрозы: начиная с прорыва экстремистскими группами границ Афганистана с ЦА (ослабив, тем самым, Россию, которая не допустит такого развития событий), до «цветных революций». В последнем варианте тоже можно ожидать сопротивления России, но не факт, что успешное: «второй Казахстан», где ситуацию спасала ОДКБ (Россия), может не сработать. Впрочем, Вашингтон, пойдут ему на уступки государства ЦА или нет, в любом случае постарается устроить в них управляемый хаос: нынешние правящие элиты региона их явно не устраивают.

Из Астаны Блинкен отправился в Ташкент – к президенту Шавкату Мирзиееву. Что преподнес узбекам Блинкен? В принципе, ничего нового: «США следят за соблюдением антироссийских санкций странами Центральной Азии»; считают необходимым расширять с ними партнерство; поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность государств ЦА; настаивают на борьбе с пропагандой России путем создания максимально благоприятных условий для истинно свободных и независимых СМИ, доносящих до людей реальные факты и позволяющих им самим принимать решения; стараются смягчить для региона последствия санкций против России.

Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов, как и его казахский коллега, не бил себя в грудь, не присягал на любовь и верность Вашингтону, не плевал в сторону России, но внимательно, по его словам, выслушал замечания Блинкена и его оценки ситуации в Центральной Азии и в мире в целом. Правда, пришлось подчеркнуть, что у Ташкента и Вашингтона «общие приоритеты по процветающей, стабильной и мирной Центральной Азии». Впрочем, его это ни к чему не обязывает.

Встреча с Мирзиеевым, по официальной информации, прошла приблизительно в таком же ключе, что и с Токаевым и главой узбекского МИД: Блинкен поддержал демократические преобразования и социально-экономические реформы, проводимые в республике, особо отметив прогресс в области обеспечения прав человека и гендерного равенства, борьбы с принудительным трудом; в развитии институтов гражданского общества, и т.д. Но это, подчеркнем, официоз, за которым стоит разностороннее давление на государства, традиционно считающиеся партнерами России с целью разрыва отношений и с ней, и с Китаем.

Так как же быть пяти республикам в столь устрашающем состоянии неопределенности? Eurasia Today цитирует доктора политических наук Андрея Казанцева, считающего, что «поездка госсекретаря ничего не изменит». «Лидеры стран ЦА скажут, что не поддерживают расширение России и выступят за суверенитет, но власти продолжат делать то, что они делают». «Турция и Китай – вот главные игроки в регионе, и Блинкену не удастся эту тенденцию повернуть. При выпадении компонента он будет заменен не США, а этими странами», — резюмировал он.

Тем не менее, для пущей безопасности государствам Центральной Азии стоит сплотиться и выстроить общую стратегию развития и ответов на вызовы – как внутренние, так и внешние – от каких держав они бы ни исходили. Только тогда с регионом, вступившим в устойчивую кооперацию, так или иначе, будут считаться те же США, а не угрожать ему карами и не подкупать политическими долларами, которые обернутся, в итоге, против пяти республик Центральной Азии.

Ирина Джорбенадзе