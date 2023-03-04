Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Горно-Бадахшанской автономной области страны зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подземный толчок был зафиксирован в субботу, 4 марта, в 04:23 по бакинскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 370 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 97 километрах к востоку от Сарезского озера. При этом магнитуда толчка в Мурбаге составила 3, а в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области — Хороге — 2.

«Жертв и разрушений не зарегистрировано», — сказала Юсуфи.